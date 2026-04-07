Un viaggio nei sensi | cena al buio a Campremoldo Sotto

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20, alla Trattoria Da Beppe in località Campremoldo Sotto, si terrà una serata dedicata alla cena al buio. L’evento offre l’opportunità di vivere un’esperienza sensoriale diversa dal solito, senza l’uso della vista. La cena è organizzata per esplorare i sensi attraverso un percorso gastronomico speciale che coinvolge tutti i partecipanti. L’appuntamento è aperto a chi desidera partecipare a questa iniziativa insolita.

Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20 alla Trattoria Da Beppe a Campremoldo Sotto (Gragnano) appuntamento con la Cena al buio. «Vivi un'esperienza sensoriale ricca di emozione: nell'oscurità sono i sapori, i profumi, le sostanze a indicare la via.», si legge nel comunicato. Al momento dell'adesione vi ricordiamo di segnalare eventuali allergie o intolleranze. Parte del ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dei progetti di Uici Piacenza. Una Stagione su.misura: la musica "a portata di bambino" al Conservatorio . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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