Il ministro della Giustizia ha ribadito la propria posizione contro la reintroduzione del reato di abuso d’ufficio, annunciando anche nuove misure riguardanti l’uso degli smartphone. Dopo le recenti difficoltà legate alle proteste durante la campagna elettorale, alla sconfitta al referendum e alla vicenda ancora in corso con una sua collaboratrice, il ministro torna a intervenire pubblicamente su questi temi.

Dopo le figuracce inanellate durante la campagna pre-voto, la batosta rimediata al referendum e la vicenda (ancora aperta della sua collaboratrice Giusi Bartolozzi ), lo avevano parcheggiato lontano dai radar. In disparte. In silenzio. Ieri però il Guardasigilli Carlo Nordio si è ripreso la scena. “No alla reintroduzione dell’abuso d’ufficio”. E lo ha fatto da par suo, dichiarando solennemente al question time della Camera che “ sulla reintroduzione dell’abuso d’ufficio la risposta è nettamente negativa ”. Cioè che l’Italia andrà contro la direttiva europea sulla reintroduzione del reato soppresso proprio da Nordio, perché non ne abbiamo bisogno (evidentemente deve essergli sfuggita l’allarmante relazione annuale di Anac, presentata due giorni fa dal presidente, Giuseppe Busìa.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nordio torna alla carica: “No alla reintroduzione dell’abuso d’Ufficio”. E annuncia un’ulteriore stretta sugli smartphone

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