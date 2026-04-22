Nordio duro alla Camera | No a reintroduzione abuso d’ufficio abbiamo già 17 fattispecie di reato

Durante il Question time alla Camera, il ministro della Giustizia ha ribadito il no alla reintroduzione dell’abuso d’ufficio, sottolineando che lo Stato ha già 17 diverse fattispecie di reato legate a questo ambito. La posizione del ministro si è concentrata sulla necessità di mantenere il quadro attuale, senza prevedere ulteriori modifiche o reintroduzioni di norme simili. La discussione si è svolta nel contesto di un’interrogazione rivolta alle politiche penali in materia.

“La risposta sulla reintroduzione del reato di abuso d’ufficio è nettamente negativa“. Durante il Question time alla Camera, il ministro della GiustiziaCarlo Nordioha riposto a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle sull’entrata in vigore della nuova direttiva anticorruzione dell’Ue. Quest’ultima, infatti, all’articolo 7 obbliga gli Stati membri a prevedere come reato “almeno determinate gravi violazioni di legge“ dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni. Secondo i pentastellati, la norma europea “pone il nostro Paese in una posizione imbarazzante per aver abrogato un reato che ora è vincolato a reintegrare“. Il Guardasigilli...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nordio duro alla Camera: “No a reintroduzione abuso d’ufficio, abbiamo già 17 fattispecie di reato” Notizie correlate “No alla reintroduzione dell’abuso di ufficio. Avanti sulle carceri in Sardegna per il 41 bis”. Nordio alla Camera“La risposta sull’introduzione del reato di abuso di ufficio è nettamente negativa”. Nordio: “No a reintroduzione reato di abuso di ufficio. Parlare di modeste mazzette non è bestemmia”(Adnkronos) – "La risposta sull'introduzione del reato di abuso di ufficio è nettamente negativa". Aggiornamenti e dibattiti Nordio: No a reintroduzione reato di abuso di ufficio. Parlare di modeste mazzette non è bestemmiaLa risposta sull'introduzione del reato di abuso di ufficio è nettamente negativa. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi al question time alla Camera dei deputati, rispondendo a una ... adnkronos.com Nordio snobba la direttiva Ue: L’abuso d’ufficio non tornerà, contro la corruzione abbiamo già 17 reatiRimini, 22 apr. - (Adnkronos) - Le famiglie italiane confermano una forte attenzione verso un’alimentazione sana, sostenibile e orientata ai prodotti vegetali e riscoprono il piacere di cucinare a ... ilfattoquotidiano.it