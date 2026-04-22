No alla reintroduzione dell’abuso di ufficio Avanti sulle carceri in Sardegna per il 41 bis Nordio alla Camera

In una recentissima audizione alla Camera, un rappresentante del governo ha espresso un netto rifiuto alla proposta di reintrodurre il reato di abuso di ufficio. Ha inoltre confermato l’intenzione di proseguire con le operazioni nelle carceri sarde per l’applicazione del 41 bis. La posizione del governo sulla questione è stata comunicata senza mezzi termini, chiarendo le decisioni prese su due temi caldi nel dibattito legislativo.

“La risposta sull’introduzione del reato di abuso di ufficio è nettamente negativa”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi al question time alla Camera dei deputati, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative volte a reintrodurre il reato di abuso di ufficio anche al fine di evitare procedure di infrazione in ambito europeo. Il Guardasigilli ha anche annunciato che il governo sta andando avanti per le carceri in Sardegna destinate ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Le parole del ministro. “Noi abbiamo dimostrato all’Europa, anche in base alla recente sentenza della Corte Costituzionale – ha continuato Nordio –...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “No alla reintroduzione dell’abuso di ufficio. Avanti sulle carceri in Sardegna per il 41 bis”. Nordio alla Camera Notizie correlate Leggi anche: Abolizione dell’abuso d’ufficio, Palamara vuole tornare in magistratura. Grazie alla riforma Nordio