Giappone crescita modesta | Pil +0,5%

L’economia giapponese ha registrato una crescita dello 0,5% nel 2025, un dato inferiore alle aspettative degli analisti. La causa principale è stata la debole ripresa dei consumi interni, che hanno rallentato rispetto agli anni precedenti. Un esempio concreto è il calo delle spese dei consumatori nei negozi di Tokyo, che ha limitato l’espansione del Pil.

1.40 L'economia giapponese nel 2025 ha mostrato una crescita modesta e altalenante, ben al di sotto delle previsioni degli analisti. Nel quarto trimestre la crescita del Pil è stata dello 0,1%, rispetto a un consenso di un +0,5%, mentre su base analizzata l'espansione è pari allo 0,2%, dopo una contrazione del 2,3% registrata nel terzo trimestre la maggiore degli ultimi due anni, e inferiore alle aspettative di +1,6%. Debito record e yen debole pesano, con PIL pro capite a circa 37.144 USD.