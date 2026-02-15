Tecla Insolia | L' amore mi ha travolto come il personaggio di Modesta ne L' arte della gioia

Tecla Insolia, 22 anni, ha raccontato di aver vissuto un’intensa emozione quando ha scoperto il suo primo amore, la musica, che ha definito come un’esperienza travolgente. La giovane attrice, recentemente selezionata come European Shooting Star 2026 alla Berlinale, ha condiviso che questa passione ha rivoluzionato il suo modo di vedere il mondo, portandola a dedicarsi con entusiasmo alla recitazione. Un dettaglio che emerge dalla sua storia è come l’amore per la musica abbia influenzato anche il suo percorso artistico, spingendola a interpretare ruoli sempre più complessi.