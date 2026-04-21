L’attrice ha annunciato di aver deciso di non indossare più il reggiseno, suscitando commenti e reazioni sui social media. La sua scelta è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica, attirando l’attenzione di fan e media. La notizia è stata condivisa in rete, generando discussioni e riflessioni tra chi sostiene e chi critica questa decisione. La sua presa di posizione ha catturato l’interesse di chi segue le sue attività pubbliche.

Drew Barrymore è tornata a far discutere con una dichiarazione che ha rapidamente fatto il giro del web, tra ironia e rivendicazione personale. Durante una recente puntata del suo talk show, infatti, l’attrice ha raccontato senza filtri di aver scelto di non indossare più il reggiseno, spiegando di sentirsi ormai troppo grande per preoccuparsi di certe convenzioni. Con il suo tono diretto e autoironico, la Barrymore ha spiegato di privilegiare il comfort rispetto all’estetica. Con il passare degli anni, ha raccontato, il rapporto con il proprio corpo cambia e si diventa meno disposte a sacrificare il benessere per aderire a standard imposti. Al posto del reggiseno, dunque, preferisce soluzioni più morbide e pratiche, come body o capi che non costringano il corpo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Basta reggiseno”: Drew Barrymore spiega perché non lo indossa più

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