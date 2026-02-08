Le donne della Resistenza padovana al Cinema Esperia

Le donne della Resistenza padovana si sono riunite questa sera al Cinema Esperia per ricordare. In occasione della giornata del ricordo, è stato proiettato il film “Più forte della paura. Testimonianze e diari di donne della resistenza padovana”. L’evento ha attirato molte persone, che hanno ascoltato le testimonianze e visto le immagini di quelle donne che hanno lottato contro l’occupazione. La sala era piena e l’atmosfera era di rispetto e memoria.

Per la giornata del ricordo la proiezione del film "Più forte della paura. Testimonianze e diari di donne della resistenza padovana".Cinema EsperiaMartedì 10 febbraio 2026Ore 20.45Ingresso liberoRegia: Manuela Pellarin. Realizzato e curato da Maria Teresa Sega e Luisa Bellina, dell`Associazione.

