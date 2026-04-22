Non lasciamo i giovani ai sindaci progressisti

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle iniziative culturali e sociali promosse dai sindaci progressisti, spesso focalizzate su grandi eventi pubblici. Questa tendenza ha suscitato discussioni sulla centralizzazione delle risorse e sul ruolo delle amministrazioni locali nella formazione delle opportunità giovanili. Nel dibattito si evidenzia come la strategia di organizzare grandi manifestazioni possa influenzare le dinamiche culturali e sociali a livello territoriale.

È una vecchia storia che fa sempre notizia, è Gramsci al tempo di Instagram. L’egemonia culturale oggi è anche, spesso è soprattutto, avvinghiata attorno a una parola d’ordine che ormai è un feticcio (post)ideologico: il “grande evento”. Che non si esaurisce nel suo accadere fisico, ma moltiplica le sue vite virtuali, diventa “instagrammabile”, con orrido ma già imprescindibile neologismo, si fa pillola, ricondivisione, meme che poi ricade sui cosiddetti media tradizionali e impone la narrazione. Ultimo caso di scuola: Silvia Salis, che prima di conquistare la prima pagina di Vanity Fair è diventata virale nell’arena social grazie a quelle foto scattate durante il mega-concerto della star della techno-music Charlotte de Witte in piazza Matteotti a Genova.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Non lasciamo i giovani ai sindaci progressisti Notizie correlate Progressisti, il voto dei giovani va meritato (ogni volta). L’analisi di CaroneC’è sempre un momento, dopo ogni voto, in cui la politica italiana smette di leggere i dati e comincia a usarli per cantare vittoria: e nella prima... Vertice con Tanti, Comanducci e Gamurrini: si rivedono tra una settimana. Serve tempo anche ai progressistiLe due riunioni delle rispettive coalizioni non hanno portato alla scelta del candidato a sindaco. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: E sognò la libertà: il festival Mu.D 2026, tre giorni per riscoprire una libertà che non lascia soli; Disegna strade nuove: il tuo 5x1000 può cambiare il futuro di molti giovani; Imprenditori tra i banchi di scuola per raccontare ai più giovani il mondo delle aziende; Canottieri: Le incursioni sono minacce, non ci lasciamo intimidire. Oggi alle 18 l'incontro per la raccolta fondi. Una palestra di idee, non lasciamo i giovani solo in mano ai socialTra i partner di ‘Cronisti in classe’ quest’anno c’è anche l’Istao, un eccellenza marchigiana di livello nazionale e internazionale. A presiederla è il professor Mario Baldassarri, che parla di ... ilrestodelcarlino.it Funerali di Fabio Ascione a Napoli, il prete si commuove e parla ai giovani: Non lasciate che diventi rabbiaA Ponticelli, Napoli, durante i funerali di Fabio Ascione il cardinale Mimmo Battaglia rivolge un messaggio ai giovani: cosa ha detto ... virgilio.it "Non gli lasciamo niente" #intercomo #inter #como #coppaitalia - facebook.com facebook Lasciamo crescere il ragazzo che ci darà tante soddisfazioni #Antonelli #F1 x.com