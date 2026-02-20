Vertice con Tanti Comanducci e Gamurrini | si rivedono tra una settimana Serve tempo anche ai progressisti

Tanti, Comanducci e Gamurrini si sono incontrati per discutere delle alleanze politiche, una riunione che si è conclusa con l’accordo di rivedersi tra sette giorni. Entrambe le coalizioni, di destra e di sinistra, stanno cercando di rafforzare le proprie alleanze, ma ci vorrà ancora tempo per trovare un’intesa stabile. I colloqui continuano, mentre i leader cercano di definire le strategie per le prossime elezioni. La prossima riunione è fissata per martedì prossimo.

Le due riunioni delle rispettive coalizioni non hanno portato alla scelta del candidato a sindaco. Oggi l'incontro con i papabili del centro destra, tra qualche giorno gli incontri con i nomi del centro sinistra Sia il centro destra che il centro sinistra, nelle ultime ore, hanno tenuto delle riunioni di coalizione. In comune hanno una cosa, nessuno è arrivato alla sintesi di un nome da candidare a sindaco, ma in questo momento sembra che la strada più facile sia nella compagine guidata da Fratelli d'Italia che sta portando avanti un ragionamento con due nomi sul tavolo quello di Lucia Tanti e quello di Marcello Comanducci in tandem con Gianfrancesco Gamurrini.