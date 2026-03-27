Dopo ogni consultazione elettorale, la politica italiana tende a interpretare i risultati a proprio vantaggio, e nel caso del voto giovanile al referendum del 2026, questa dinamica si sta ripetendo. È quanto emerge dall’analisi di Carone, che invita a considerare con attenzione il ruolo dei giovani e la necessità di riconoscere il loro impegno ogni volta che si recano alle urne.

C’è sempre un momento, dopo ogni voto, in cui la politica italiana smette di leggere i dati e comincia a usarli per cantare vittoria: e nella prima reazione, sul voto giovanile al referendum del 2026, sta succedendo esattamente questo. Il dato è noto, ed è solido: YouTrend rileva che tra i 18 e i 34 anni il No ha prevalso con il 57%, e nella stessa fascia l’affluenza è stata la più alta tra tutte, al 67,3%. Numeri veri, rilevanti, politicamente non marginali e che aprono un dibattito ampio sull’intensità, la forma e le modalità di partecipazione giovanile. Ma proprio per questo meriterebbero un trattamento serio, e forse meno ansioso. Perché il problema non è riconoscere che i giovani abbiano inciso: su questo non c’è alcun dubbio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Progressisti, il voto dei giovani va meritato (ogni volta). L’analisi di Carone

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