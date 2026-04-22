Non lasciamo i bambini alla mercé della tecnologia l’allarme dei presidi Giannelli Anp | Troppi abusi digitali anche colpa dei genitori
Durante una presentazione dedicata alla versione animata della Carta di Assisi dei bambini, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi ha espresso preoccupazione riguardo alla diffusione dell’utilizzo della tecnologia tra i più giovani. Ha sottolineato la necessità di interventi concreti, evidenziando come troppi abusi digitali siano attribuibili anche alla responsabilità dei genitori. L’intervento si è focalizzato sull’importanza di tutelare i bambini dal rischio di un’esposizione eccessiva ai mezzi digitali.
“Bisogna intervenire, non possiamo lasciare i nostri bambini alla mercé della tecnologia”. A lanciare l’allarme, nel corso della presentazione della versione animata della Carta di Assisi dei bambini, è stato Antonello Giannelli, presidente dell’ANP. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
In 3 mila alla marcia dei bambini per la pace: "Non lasciamo il mondo nelle mani dei prepotenti"Circa 3 mila i bambini e i ragazzi delle scuole della provincia di Genova che questa mattina hanno partecipato alla tradizionale marcia per la pace...
Rapimento di bambini fuori scuola, l’allarme fake nelle chat dei genitori anche nel SannioUn messaggio vocale inoltrato nelle chat dei genitori ha generato preoccupazione in numerose comunità campane, diffondendo il timore di presunti...