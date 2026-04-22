Non lasciamo i bambini alla mercé della tecnologia l’allarme dei presidi Giannelli Anp | Troppi abusi digitali anche colpa dei genitori

Durante una presentazione dedicata alla versione animata della Carta di Assisi dei bambini, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi ha espresso preoccupazione riguardo alla diffusione dell’utilizzo della tecnologia tra i più giovani. Ha sottolineato la necessità di interventi concreti, evidenziando come troppi abusi digitali siano attribuibili anche alla responsabilità dei genitori. L’intervento si è focalizzato sull’importanza di tutelare i bambini dal rischio di un’esposizione eccessiva ai mezzi digitali.