Rapimento di bambini fuori scuola l’allarme fake nelle chat dei genitori anche nel Sannio

27 feb 2026

Nelle chat dei genitori nel Sannio circolano messaggi vocali virali che segnalano presunti tentativi di rapimento di bambini fuori dalle scuole. Le autorità stanno verificando la fondatezza di queste informazioni, mentre i genitori sono stati avvisati di prestare attenzione e di condividere eventuali avvistamenti sospetti. La diffusione di questi messaggi ha generato preoccupazione tra le famiglie della zona.

Un messaggio vocale inoltrato nelle chat dei genitori ha generato preoccupazione in numerose comunità campane, diffondendo il timore di presunti tentativi di rapimento di bambini all’esterno delle scuole. L’audio, condiviso rapidamente tra gruppi WhatsApp scolastici, descriveva persone sospette e situazioni di pericolo che avrebbero riguardato diversi territori, dall’Avellinese al Vesuviano, passando per alcune realtà sannite, ma senza alcun riscontro ufficiale. Il contenuto del vocale, rimbalzato da una chat all’altra e accompagnato da post sui social, faceva riferimento alla presenza di individui incappucciati nei pressi di istituti scolastici e a possibili episodi di avvicinamento ai minori. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

