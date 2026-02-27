Nelle chat dei genitori nel Sannio circolano messaggi vocali virali che segnalano presunti tentativi di rapimento di bambini fuori dalle scuole. Le autorità stanno verificando la fondatezza di queste informazioni, mentre i genitori sono stati avvisati di prestare attenzione e di condividere eventuali avvistamenti sospetti. La diffusione di questi messaggi ha generato preoccupazione tra le famiglie della zona.

Un messaggio vocale inoltrato nelle chat dei genitori ha generato preoccupazione in numerose comunità campane, diffondendo il timore di presunti tentativi di rapimento di bambini all’esterno delle scuole. L’audio, condiviso rapidamente tra gruppi WhatsApp scolastici, descriveva persone sospette e situazioni di pericolo che avrebbero riguardato diversi territori, dall’Avellinese al Vesuviano, passando per alcune realtà sannite, ma senza alcun riscontro ufficiale. Il contenuto del vocale, rimbalzato da una chat all’altra e accompagnato da post sui social, faceva riferimento alla presenza di individui incappucciati nei pressi di istituti scolastici e a possibili episodi di avvicinamento ai minori. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rapimento di bambini fuori scuola, l’allarme fake nelle chat dei genitori anche nel Sannio

“Cercano di rubare bambini”, il falso allarme dei tentati rapimenti nelle chat dei genitoriDalle forze dell'ordine e istituzioni arrivano rassicurazioni ai cittadini in merito a tentati rapimenti di bambini tra Roma e Lazio.

"Allarme per tentati rapimenti di bambini": la fake news corre sui social e le chat di WhatsappLa false notizie sono circolate in questi giorni sulle chat di genitori e sui social.

Temi più discussi: Tentativi di rapimento di bambini, altro caso: allerta tra i docenti. Cosa rischiano se li consegnano a estranei?; Fake news sui rapimenti dei bambini. Panico a Cassino, il sindaco Salera presenta una denuncia per procurato allarme; I bimbi rapiti e quel desiderio folle: L’ho preso perché volevo essere una madre; Cercano di rubare bambini, il falso allarme dei tentati rapimenti nelle chat dei genitori.

Cercano di rubare bambini, il falso allarme dei tentati rapimenti nelle chat dei genitoriDalle forze dell'ordine e istituzioni arrivano rassicurazioni ai cittadini in merito a tentati rapimenti di bambini tra Roma e Lazio ... fanpage.it

Rapimenti di bambini a Primavalle, il SUV nero e il traffico d'organi: la verità sull'audio che terrorizza RomaNel volgere di poche ore diversi messaggi vocali hanno cominciato a circolare nei gruppi dei genitori. Si tratta di una fake news ... romatoday.it

Clima di allarmismo e crescente preoccupazione nelle chat dei genitori di Genzano di Roma, ma non solo, dove nelle ultime ore stanno circolando messaggi audio che parlano di presunti tentativi di rapimento di bambini #castellinotizie - facebook.com facebook

SCUOLE DI MONTEVERDE: FATTO GRAVISSIMO Due tentativi di rapimento nelle scuole dell’infanzia Oberdan e Lola Di Stefano. Bambini avvicinati da persone che non erano i genitori. Solo grazie alla prontezza delle maestre e del personale scolasti x.com