Durante una recente analisi delle partite di calcio, si è notato come l’allenatore del Manchester City si distingua anche per la scelta di abbigliamento, in particolare per i pantaloni indossati nelle occasioni ufficiali. Questa attenzione ai dettagli ha catturato l’interesse di alcuni osservatori, che hanno confrontato il suo stile con quello di altri tecnici. La discussione si è concentrata sull’aspetto estetico e sulla percezione che il look può trasmettere in ambito sportivo.

Quando ero una ragazzina e studiavo giornalismo di moda all’università, non avrei mai immaginato che un giorno avrei passato così tanto tempo a riflettere sui pantaloni dell'allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Forse è stato un bene non saperlo: se qualcuno mi avesse detto che i miei weekend sarebbero finiti così, avrei probabilmente scelto un’altra carriera. L’aviazione, magari. O l’estrazione mineraria in acque profonde. E invece eccomi qui. Domenica, come gran parte di Londra, mi sono ritrovata a guardare l'Arsenal di Mikel Arteta contro il Manchester City. La posta in gioco era alta: una vittoria del City lo avrebbe riportato a ridosso della vetta, con un percorso più che promettente davanti.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non farti distrarre dalla partita, Pep Guardiola sta surclassando Mikel Arteta anche nello stile dei pantaloni

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