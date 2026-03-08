Pep Guardiola riceverà una squalifica dalla linea laterale

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, sarà squalificato per due partite dalla linea laterale dopo aver ricevuto la sesta ammonizione in questa stagione durante la partita contro il Newcastle United. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le partite di campionato successive. La squalifica si applica esclusivamente alla presenza in panchina e non prevede altre restrizioni.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola sconterà due partite di squalifica dalla linea laterale dopo la sua sesta ammonizione stagionale contro il Newcastle United. Il Manchester City si è assicurato una comoda vittoria per 3-1 sul Newcastle nel quinto turno della FA Cup. Anche se hanno conquistato un posto nei quarti di finale della competizione di coppa senza troppi problemi, hanno ricevuto un duro colpo quando Pep Guardiola ha ricevuto un altro cartellino giallo. Secondo un rapporto dell’Irish News, l’allenatore spagnolo si trova ad affrontare una squalifica di due partite dalla linea laterale a seguito della sua sesta ammonizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Pep Guardiola ha sfoggiato un raro Richard Mille che è un omaggio a una leggenda dello sport

Quanti soldi ha speso Pep Guardiola da quando allena il Manchester City: è una cifra esorbitante

A spasso con Pep: il valore dei tre giorni a Brescia di GuardiolaL’allenatore al top mondiale nelle sue ore in città ha creato un valore: incredibile il ritorno d’immagine per l’Union Brescia ma anche per tutta la serie C ... giornaledibrescia.it

Pep Guardiola al Rigamonti, un ritorno che emoziona BresciaIl tecnico del Manchester City sugli spalti per Union Brescia–Pro Patria: una presenza speciale nella casa della Leonessa ... bresciatoday.it

Pep Guardiola: Ya ce sau nawa Manchester City ta buga wasan arshe na FA Cup Final a ‘yan shekarun nan, da kuma sau nawa suka kai semifinal. Ya ce hakan ya nuna cewa kofin FA Cup yana da muhimmanci sosai a gare su. Guardiola ya ara da ce - facebook.com facebook

Il darwinismo di Pep Guardiola