Non è un gesto d’impeto Paolo Crepet sulla mamma suicida con i figli e l’accusa | Bastava un’amica Tutti sui social e zero relazioni umane

Un noto psichiatra ha affermato che il gesto della madre che si è tolta la vita insieme ai figli a Catanzaro non sarebbe stato un atto impulsivo. Crepet ha sottolineato che non si è trattato di una reazione improvvisa, ma di una decisione preceduta da circostanze specifiche. Ha inoltre commentato sulla mancanza di relazioni umane significative, evidenziando come un’amica avrebbe potuto fare la differenza. La tragedia ha sollevato interrogativi sulla rete di contatti di questa donna.

Non c’è stata una perdita di controllo improvvisa secondo lo psichiatra Paolo Crepet dietro la tragedia di Catanzaro. Quello di Anna Democrito appare più come un malessere profondo e invisibile che nessuno ha saputo cogliere in tempo, come spiega al Messaggero: «Non è un semplice gesto d’impeto, perché allora chiunque di noi potrebbe lanciarsi dal balcone stasera stessa, anche io e lei con i nostri figli». Per lo psichiatra, il punto centrale è uno solo: «Questa madre era semplicemente sola, profondamente sola. Il suo disagio non è stato intercettato da nessuno. Se avesse avuto anche solo un’amica presente, forse quel dolore sarebbe stato colto e lei sarebbe stata aiutata».🔗 Leggi su Open.online

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L'intervista completa a Paolo Crepet: "Non credo alle coincidenze, ma a degli appuntamenti" x.com