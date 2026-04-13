Belve Elettra Lamborghini torna 4 anni dopo l’intervista sospesa | l’indiscrezione

Da dilei.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini è pronta a tornare in tv dopo quattro anni dall’intervista interrotta. La cantante e influencer avrebbe accettato di partecipare nuovamente al programma condotto da Francesca Fagnani, una delle figure più seguite nel panorama televisivo italiano. La notizia circola tra le indiscrezioni e sono attese ulteriori conferme ufficiali. La sua presenza potrebbe rappresentare un momento di grande interesse per il pubblico e gli appassionati di programmi di approfondimento.

Una delle “belve” più attese e richieste di sempre starebbe per tornare a graffiare nel salotto di  Francesca Fagnani. Parliamo di  Elettra Lamborghini, la cantante e icona pop che, a distanza di quattro anni da un clamoroso precedente, avrebbe finalmente accettato di sedersi nuovamente sullo sgabello più scomodo e ambito del piccolo schermo. Perché Elettra Lamborghini torna a Belve. La notizia lanciata da  Chi  ha del clamoroso se si riavvolge il nastro fino al  2022. In quell’occasione, la “Twerking Queen” aveva effettivamente registrato un’intervista per il programma, ma il contenuto non vide mai la luce. All’epoca si parlò a lungo di un ...🔗 Leggi su Dilei.it

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L'intervista di Elettra Lamborghini - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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