La Procura generale ha chiesto l’assoluzione di un pubblico ministero in relazione a un procedimento giudiziario collegato a un caso di carcere duro. La richiesta si basa sulla convinzione che nessun reato sia stato commesso. La decisione sulla sorte dell’imputato sarà presa dal giudice nei prossimi giorni, dopo aver esaminato le prove e le argomentazioni presentate dalle parti coinvolte.

Assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Questa la richiesta Procura generale, nell’ambito del processo di secondo grado nei confronti dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. In aula, il procuratore generale ha sottolineato che “non vi era certezza sulla segretezza degli atti diffusi, c’era limitata divulgazione ma nessuno ne aveva segnalata la riservatezza”. In primo grado Delmastro era stato condannato a 8 mesi per l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. All’ex sottosegretario erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ed era stata disposta la pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Non c’è reato”: il pg chiede l’assoluzione di Delmastro per il caso Cospito

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