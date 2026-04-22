Caso Delmastro-Cospito il pg chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato

Il 20 febbraio 2025, l'ex sottosegretario alla Giustizia è stato condannato a otto mesi di reclusione. Nel frattempo, sono emerse nuove questioni legate a un episodio chiamato il caso bisteccheria e alle sue dimissioni, che sono avvenute solo dopo il referendum. Recentemente, il pubblico ministero ha richiesto l'assoluzione dell'ex politico, sostenendo che il fatto contestato non costituisce reato.

Il 20 febbraio 2025 era stato condannato a 8 mesi, nel frattempo per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sono arrivati altri guai: il caso bisteccheria e le dimissioni (solo post referendum). Oggi la Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l’esponente di Fratelli d’Italia accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41-bis e protagonista di un lungo sciopero della fame. Il pg ha chiesto di fare cadere le accuse con la formula perché il “fatto non costituisce reato”. Nel corso della requisitoria il sostituto procuratore generale, Tonino...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro-Cospito, il pg chiede l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” Notizie correlate "Il fatto non costituisce reato". E ora il Pg di Roma chiede l'assoluzione di Delmastro sul caso CospitoL'ex sottosegretario alla Giustizia fu condannato in primo grado per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico La Procura generale di... Caso Cospito, processo Appello per rivelazione segreto d’ufficio: pg Roma chiede assoluzione per Delmastro(Adnkronos) – La procura generale di Roma ha chiesto nel processo d'Appello l'assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Andrea Delmastro, parte il processo d'Appello: è accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito; Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Delmastro; CASO COSPITO: I PODCAST FUORI ALFREDO DAL 41 BIS. TUTT3 LIBER3; ROMA: FUORI ALFREDO DAL 41 BIS. SABATO 18 APRILE MANIFESTAZIONE NAZIONALE. Caso Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per Andrea DelmastroLa Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo ... tg24.sky.it Cospito, Pg Roma chiede l'assoluzione per DelmastroLa Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo ... ansa.it Delmastro in tribunale a Roma per l’appello sul caso Cospito. «Bisteccheria d’Italia Non rispondo» x.com ++ Cospito, verso nuova proroga: tensione in crescita ++ Il caso Alfredo Cospito torna a preoccupare: entro il 4 maggio il Ministero della Giustizia deciderà sulla proroga del 41 bis, con un’estensione possibile fino al 2028. Pesano le valutazioni sulla sua capa - facebook.com facebook