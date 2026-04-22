La Procura generale di Roma ha presentato una richiesta di assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di aver rivelato un segreto d'ufficio in merito al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La decisione si basa sulla convinzione che il fatto contestato non costituisca reato. La vicenda riguarda l’indagine su presunte violazioni di segreto durante le attività di indagine legate a Cospito.

L'ex sottosegretario alla Giustizia fu condannato in primo grado per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico La Procura generale di Roma ha chiesto assoluzione per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in Il pg ha chiesto di fare cadere le accuse con la formula perché il "fatto non costituisce reato". In primo grado l'esponente di Fdi è stato condannato ad 8 mesi con pena sospesa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il fatto non costituisce reato". E ora il Pg di Roma chiede l'assoluzione di Delmastro sul caso Cospito

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