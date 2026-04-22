Dopo l'intervista rilasciata a Belve, Elettra Lamborghini ha commentato il suo coinvolgimento. La cantante di 31 anni ha dichiarato di aver ricevuto una lezione e di aver capito di non dover accettare più interviste in determinate circostanze. Ha aggiunto di aver trovato l'esperienza negativa e di ritenere di aver sbagliato nel partecipare. La sua opinione sulla discussione è stata molto critica.

All'indomani della messa in onda della terza puntata di Belve su Rai 2, seguita da 1.761.000 spettatori pari all'11,4% di share, Elettra Lamborghini è corsa su Instagram per manifestare coi propri follower il disappunto per la sua intervista, dicendosi pentita di aver accettato di rispondere alle domande di Francesca Fagnani in un momento della sua vita particolarmente frenetico. Dopo aver promosso l'intervista sui propri profili social, invitando i suoi oltre 7 milioni di fan su Instagram a sintonizzarsi su Rai 2 per seguire la puntata, durante la visione dell'intervista la diretta interessata non si è piaciuta. "Adesso...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elettra Lamborghini dopo l'intervista a Belve: "Non mi è piaciuta. Non avrei dovuto accettare"

L'intervista a Elettra Lamborghini - Stasera a letto tardi 10/03/2026

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