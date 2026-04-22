Elettra Lamborghini ha commentato l’intervista rilasciata a Belve, affermando di ritenere di non aver dovuto accettare la partecipazione. La cantante è stata ospite dello studio condotto da Francesca Fagnani, dove ha affrontato domande considerate impegnative e dirette, all’interno di un ambiente caratterizzato da un’atmosfera tesa e ricca di attese. La sua presenza sul palco ha suscitato diverse reazioni, con alcuni che hanno evidenziato la difficoltà di mantenere la calma di fronte a un quaderno rosso così temuto.

Non è facile riuscire a tenere testa alle domande del temutissimo quaderno rosso di Francesca Fagnani, né mantenere una certa calma all’interno di uno studio nero denso di aspettative, tensione e risvolti spesso taglienti come quello di Belve. Un luogo televisivo diventato ormai iconico, dove ogni risposta pesa e ogni esitazione può trasformarsi in un momento virale. Martedì 21 aprile, a farci i conti è stata Elettra Lamborghini: solare e imprevedibile come sempre, la cantante ha finalmente dato il consenso per mandare in onda un’intervista a tu per tu con la conduttrice. Una presenza attesissima, anche perché rimandata nel tempo e circondata da una certa curiosità.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elettra Lamborghini sull’intervista a Belve: “Non avrei dovuto accettare”

Elettra Lamborghini: «Belve Mi sono pentita dell'intervista. Non avrei dovuto accettare»

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