Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di cinque nuovi sottosegretari, incaricati di coprire posizioni lasciate vacanti all’interno dei vari ministeri. Le nomine riguardano ruoli specifici e completano le deleghe assegnate ai ministeri coinvolti. La decisione si inserisce in un processo di riorganizzazione interna dell’esecutivo volto a rafforzare la struttura amministrativa.

Nuovo tassello nell’assetto dell’esecutivo: il Consiglio dei Ministri ha formalizzato la nomina di cinque nuovi sottosegretari destinati a coprire incarichi rimasti scoperti, con l’obiettivo di completare le deleghe nei ministeri interessati. Il passaggio si è svolto nelle sedi istituzionali, con la consueta procedura che prevede la nomina tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta della presidente del Consiglio. Nomina dei nuovi sottosegretari: cerimonia e procedura. La cerimonia di giuramento si è tenuta nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I cinque nominati entrano a supporto dell’attività di governo in dicasteri considerati centrali per l’azione amministrativa e politica.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Governo, nominati 5 nuovi sottosegretari: chi sono

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