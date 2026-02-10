Confindustria Sicilia Cisl Sicilia sulla nomina di Diego Bivona | Congratulazioni al neo presidente

Confindustria Sicilia ha annunciato ufficialmente la nomina di Diego Bivona come nuovo presidente. Cisl Sicilia ha già espresso le proprie congratulazioni e gli augura buon lavoro. Ora, si aspetta che Bivona riesca a portare avanti un confronto aperto con le parti sociali, in un momento difficile per l’economia dell’isola. La speranza è che la sua leadership possa favorire un dialogo costruttivo e un impegno concreto per affrontare le sfide future.

