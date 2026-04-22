Nomadijazz • Let my people jam a Casa BL8D

Dopo la chiusura del Jazz Club, più di sessanta musicisti si sono uniti per creare una jam session senza uno spazio fisso, organizzata da due giovani fratelli musicisti. L’evento si svolge presso Casa BL8D, dove le esibizioni avvengono in modo spontaneo e continuo, senza una scena principale dedicata. La musica si diffonde tra i partecipanti, che condividono momenti di improvvisazione e collaborazione.

Dopo la chiusura del Jazz Club, oltre sessanta musicisti danno vita a una jam session permanente senza palcoscenico fisso, su iniziativa di due fratelli giovani musicisti.Il debutto si terrà nel cuore del centro di Firenze, nel quartiere di San Pierino,Sabato 25 aprile ore 18:00 @ Casa BL8D in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Michael E. Smith, una jam session sotterraneaMostre «CC», la personale dell'artista nei sotterranei del Palazzo Bentivoglio, a cura di Simone Menegoi e Tommaso Pasquali, aperta al pubblico fino... Jam Session Jazz, il Puccini in galleria AdamelloUna collaborazione avviata in via sperimentale fra tre realtà del territorio che, in modalità diverse, ruotano intorno alla musica: l’Ets Sì...