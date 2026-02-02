Nella giornata di domenica, Francesco Baccini è finito in ospedale dopo aver avuto un lieve malore. L’artista doveva essere ospite a Domenica In, il programma di Rai Uno condotto da Mara Venier, ma ha rinunciato all’ultimo minuto. Ora si trova sotto osservazione e le sue condizioni sembrano stabili.

Francesco Baccini è stato colto da un lieve malore nella giornata di domenica 1 febbraio e ha rinunciato alla partecipazione a Domenica In, il programma di Rai Uno condotto da Mara Venier, dove era atteso come ospite nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Il Giorno, il cantautore genovese, 65 anni, che da oltre trent’anni vive a Imbersago, in provincia di Lecco, si è sentito poco bene e ha deciso di rivolgersi al Pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate per sottoporsi ad accertamenti. Sempre secondo Il Giorno, le sue condizioni non sono apparse gravi: i medici di turno lo hanno sottoposto ai controlli di routine, escludendo problematiche rilevanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesco Baccini ricoverato in ospedale per un malore: “Doveva essere ospite a Domenica In”

Questa mattina a Imbersago, il cantante Francesco Baccini si è sentito male in casa.

