In una recente dichiarazione, un allenatore ha spiegato che la società aveva contattato tra cinque e sei tecnici per il ruolo, ma tre di loro avevano declinato l’offerta. Alla fine, la scelta è ricaduta su un altro allenatore, che conosceva già tutti i giocatori arrivati in squadra. L’allenatore ha anche precisato che nessun trasferimento è stato comunicato ai giocatori senza che lui ne fosse informato.

Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. La linea guida è quella di.» Olise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl: svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate Mercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma.Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro Ranieri risponde a Gasperini: «Abbiamo posto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti e la società ha scelto lui. Non c’è stato un giocatore che è venuto e lui non lo sapesse» Milito si racconta: «Chivu? Sta facendo molto bene. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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