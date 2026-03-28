Il futuro di Noa Lang potrebbe essere sempre più lontano dall’Italia, secondo quanto riportato da fonti vicine al club turco. Il Galatasaray sarebbe pronto a esercitare il diritto di riscatto sul giocatore, che attualmente si trova in prestito. La trattativa tra le parti si sarebbe intensificata nelle ultime settimane, portando a un accordo vicino per la cessione definitiva.

Il futuro di Noa Lang potrebbe essere sempre più lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dal sito olandese Voetbal Primeur, il Galatasaray avrebbe infatti deciso di puntare con decisione sul riscatto dell’esterno offensivo di proprietà del Napoli, arrivato in prestito in Turchia nel mercato invernale. Pronto il riscatto di Noa Lang. Dall’Olanda arrivano indiscrezioni sempre più insistenti: la dirigenza del club di Istanbul sarebbe intenzionata a esercitare l’opzione di acquisto al termine della stagione. Un segnale chiaro della fiducia riposta nel giocatore, che dopo un avvio complicato in Serie A ha ritrovato continuità e centralità nel progetto tecnico in Süper Lig. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Noa Lang, ottime notizie: il Galatasaray pronto a riscattarlo

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