In campo, Noa Lang ha mostrato tutto il suo talento, regalando assist e magie per Osimhen. Il giocatore ha preso in mano le sorti del Galatasaray, diventando il nuovo protagonista che può cambiare le carte in tavola. I tifosi sono rimasti impressionati dalle sue giocate, che hanno portato entusiasmo e speranza alla squadra.

Un nuovo protagonista in grado di cambiare il volto dell’attacco ha preso in breve tempo in mano le dinamiche del Galatasaray. Noa Lang, arrivato in Turchia dopo l’addio al Napoli, ha mostrato una rapidissima adattabilità ai ritmi della Süper Lig, contribuendo in modo decisivo alle vittorie recenti e al consolidamento della vetta della classifica. Schierato dall’inizio sulla fascia sinistra nel 4-2-3-1 ideato dall’allenatore, Lang ha spezzato l’equilibrio del match contro il rizespor al 19', aprendo la strada al cross che ha portato al gol di Baris Alper Yilmaz. Dopo il raddoppio firmato da Yunus Akgun, l’ex fantasista azzurro si è distinto nuovamente al 73', fornendo l’assist decisivo per il tris. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Noa Lang incanta il Galatasaray: assist e magie per Osimhen

Approfondimenti su Noa Lang

Dopo appena due partite con il Galatasaray, Noa Lang si è già conquistato il cuore dei tifosi di Istanbul.

Il Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Noa Lang

Argomenti discussi: La Roma piomba su Ngonge! Sportitalia: il Napoli non si metterebbe di traverso; Vergara, gioia a metà: Lukaku lo consola a fine partita | FOTO; Sportitalia - Holm per la fascia se non arriva Juanlu Sanchez; João Pedro svela: Così è nato il mio 2° gol, a un certo punto ho notato che...

Noa Lang eroe in Turchia, ora lo esaltano come il Neymar olandeseNoa Lang incanta in Turchia, contribuendo con assist e gol per il Galatasaray. Scopri di più sul suo impatto nel club. ilnapolista.it

Noa Lang illumina il Galatasaray, assist perfetto contro il RizesporIl calciatore olandese di proprietà del Napoli, passato in prestito al club turco, ha realizzato il traversone vincente per la testa di Yilmaz. areanapoli.it

Noa Lang protagonista con la maglia del Galatasaray: prestazione importante da parte dell'olandese, che nell'ultimo match contro il Rizespor si è reso protagonista di un assist (e mezzo), trascinando il Gala alla vittoria In particolare, il terzo gol è tutto "mad facebook

. @sscnapoli, le dichiarazioni di Noa Lang sull'addio dopo soli sei mesi: "Non volevo andarmene dopo sei mesi e l'ho detto. Conte Se non ricevi apprezzamenti..." Tutte le sue dichiarazioni x.com