NIS2 la sicurezza digitale entra nella vita di tutti | ecco cosa cambia

La direttiva NIS2 introduce nuove regole sulla sicurezza digitale che coinvolgono dispositivi come computer, smartphone e tablet. Questi strumenti sono ormai fondamentali per le attività quotidiane come lavoro, studio e gestione delle finanze. Con l'entrata in vigore, ci saranno aggiornamenti nelle pratiche di protezione e nelle responsabilità di aziende e utenti, per garantire un livello più elevato di sicurezza online.

Computer, smartphone, tablet. Li usiamo ogni giorno per lavorare, studiare, pagare le bollette, inviare documenti, conservare fotografie e ricordi. La nostra vita – privata e professionale – è sempre più digitale. Ed è proprio per questo che si sente parlare sempre più spesso di NIS2, una sigla che può sembrare tecnica ma che, in realtà, riguarda un po’ tutti noi. Cos’è la NIS2, spiegata semplice. La NIS2 è una direttiva europea che chiede a molte organizzazioni – pubbliche e private – di aumentare il livello di sicurezza informatica. Detto in parole ancora più semplici: l’Europa vuole che aziende e realtà che gestiscono dati importanti siano più protette contro hacker, virus e attacchi informatici.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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