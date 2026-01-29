Carta d’identità a vita Isee automatico e tessera elettorale digitale | le novità in arrivo e cosa cambia

Arrivano tre novità che potrebbero cambiare il modo di gestire alcuni documenti in Italia. Si tratta di una carta d’identità a vita, di un Isee che si calcola automaticamente e di una tessera elettorale digitale. Le nuove regole puntano a rendere più semplice e veloce il rilascio di questi documenti, riducendo i passaggi e le attese. È una risposta alle richieste di semplificazione che si sono fatte negli ultimi mesi. Ora si aspetta di capire quando queste novità entreranno in vigore e come influenzeranno la vita di cittadini e

Tre importanti novità in arrivo. Tre novità riguardanti questioni pratiche, con un tentativo di ridurre la burocrazia e semplificare il rilascio di alcuni documenti. Il decreto Pnrr, atteso oggi in Consiglio dei ministri, dovrebbe infatti portare a provvedimenti riguardanti l'Isee, la carta d'identità elettronica e la tessera elettorale. La prima novità è quella dell'Isee precompilato, che potrebbe semplificare il rilascio dell'attestazione. La seconda è la carta d'identità elettronica a vita per chi ha almeno 70 anni. E, infine, l'ultima riguarda l'arrivo della tessera elettorale digitale. Entriamo nel dettaglio per capire cosa cambierà.

