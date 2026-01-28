Decreto semplificazioni | carta d’identità a vita Isee automatico e tessera elettorale digitale Cosa cambia per i cittadini

Il governo si appresta a varare un nuovo decreto che semplifica molte pratiche quotidiane. Da domani, i cittadini potranno ottenere la carta d’identità valida per tutta la vita, l’Isee si calcolerà automaticamente e sarà introdotta la tessera elettorale digitale. Le novità puntano a rendere più semplice e rapido l’accesso a documenti, pagamenti e agevolazioni. Il decreto passerà in Consiglio dei ministri nelle prossime ore.

Carte d’identità più longeve, scontrini da archiviare con meno scrupoli, dati Isee acquisiti d’ufficio. Il decreto Pnrr e Coesione, che il 29 gennaio approderà in Consiglio dei ministri, promette di alleggerire il peso burocratico sulla vita quotidiana dei cittadini mentre l’Italia si avvicina all’ultimo miglio del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla scadenza del 2026. Un pacchetto ampio e composito, che intreccia governance europea e misure di immediata percezione, nel tentativo di tenere insieme velocità di spesa, semplificazione amministrativa e tenuta politica. Il provvedimento nasce dall’esigenza di dare attuazione alla revisione del Pnrr approvata a dicembre dalla Commissione Ue e di consentire l’utilizzo delle risorse, pari a 194,4 miliardi complessivi, anche oltre l’estate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l'accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d'identità "senza scadenza".

Il Decreto PNRR introduce importanti novità per gli over 70, con l'emissione della tessera elettorale digitale e della carta di identità valida a vita.

