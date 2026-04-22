Nino Frassica porta il suo Tour 2000 3000 al Colosseo | una festa surreale tra musica e nonsense RIMANDATO
C'è chi lo aspetta dai tempi di Indietro tutta! e chi lo adora per le sue surreali incursioni a Che tempo che fa o sul palco di Sanremo. Il Teatro Colosseo (Via Madama Cristina 71) si trasforma in una piazza in festa per l'arrivo di Nino Frassica & Los Plaggers Band. Lo spettacolo, inizialmente.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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