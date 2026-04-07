Nino Frassica porta il suo Tour 2000 3000 al Colosseo | una festa surreale tra musica e nonsense

Un comico e attore noto per il suo stile irriverente porterà in scena il suo spettacolo

C'è chi lo aspetta dai tempi di Indietro tutta! e chi lo adora per le sue surreali incursioni a Che tempo che fa o sul palco di Sanremo. Giovedì 23 aprile, alle ore 20.30, il Teatro Colosseo (Via Madama Cristina 71) si trasforma in una piazza in festa per l'arrivo di Nino Frassica & Los Plaggers Band. Lo spettacolo, inizialmente previsto per marzo e rimandato per i numerosi impegni dell'artista, ha registrato il tutto esaurito ormai da mesi, confermando l'attesa febbrile per il ritorno del comico messinese sotto la Mole. Il nome della band, Los Plaggers, è già tutto un programma: un mix linguistico tra i leggendari Platters e il concetto di plagio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nino Frassica tra cabaret e musica al Teatro Cartiere Carrara di FirenzeUn po’ concerto, un po’ cabaret, tutto segnato dalla verve comica di Nino Frassica.

Nino Frassica, la battuta su Giovanna Botteri e il suo aspetto fisico in direttaA pochi giorni dalle polemiche per il caso Valeria Marini, Nino Frassica colpisce ancora.

Temi più discussi: Nino Frassica tra cabaret e musica al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; Rai Uno, torna Dalla strada al palco: tutte le novità del talent che porta in tv gli artisti di strada; Rai, ritorno in grande stile: super giuria per Dalla Strada al Palco e Carlo Conti pronto a Belve; Valeria Marini: Il bacio con Alberto Sordi e le rose da Flavio Briatore. Pedro Sanchez è il mio uomo ideale: gli ho scritto per parlare...

Firenze, Nino Frassica al Teatro Cartiere Carrara: tra cabaret e musica con Los Plaggers BandUn po’ concerto, un po’ cabaret, tutto segnato dalla verve comica di Nino Frassica. L’artista siciliano torna a calcare le scene fiorentine e porta con sé la Los Plaggers Band. Appuntamento sabato 28 ... 055firenze.it

Nino Frassica sabato 28 marzo a FirenzeUn po’ concerto, un po’ cabaret, tutto segnato dalla verve comica di Nino Frassica. L’artista siciliano torna a calcare le scene fiorentine e porta con sé la Los Plaggers Band. Appuntamento sabato 28 ... nove.firenze.it

Avete presente quando niente ha senso… ed è perfetto così Ecco, benvenuti nel mondo di Nino Frassica #NinoFrassica #RadioDOC #LOL - facebook.com facebook