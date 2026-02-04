In Sicilia, metà dei contribuenti morosi rischia di restare esclusa dalla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Secondo le stime, oltre due milioni e mezzo di persone non potranno usufruire della possibilità di scontare le proprie tasse arretrate, lasciando molti di loro nel limbo delle cartelle non pagate. La misura, prevista dal governo, rischia di lasciare indietro una fetta importante di cittadini già in difficoltà.

Almeno due milioni e mezzo di siciliani morosi, oltre il 50%, sarebbero tagliati fuori dalla rottamazione-quinquies. E’ l’allarme scattato e affrontato stamani in commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana, che ha ascoltato in audizione i rappresentanti di Anci Sicilia. «Al centro del confronto la necessità di superare il paradosso normativo che attualmente impedisce a molti cittadini siciliani di sanare i debiti verso i Comuni (Imu, Tari, sanzioni amministrative) con le stesse agevolazioni previste per i debiti erariali», spiega il presidente della commissione Ignazio Abbate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Allarme in Sicilia per l'esclusione del 50% dei morosi dalla rottamazione delle cartelle esattoriali

Approfondimenti su Sicilia Morosi

Adiconsum Parma ricorda che è possibile presentare domanda per la rottamazione delle cartelle esattoriali 2026 entro il 30 aprile.

Durante la seduta del consiglio comunale di Terni il 15 settembre, il consigliere Marco Celestino Cecconi di Fratelli d’Italia ha proposto la rottamazione delle cartelle esattoriali relative alle imposte degli enti locali, inserendo questa misura nell’ambito dell’analisi del Documento Unico di Programmazione (Dup).

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicilia Morosi

Argomenti discussi: Allerta meteo gialla in Sicilia: venti forti, mareggiate e rischio idrogeologico fino al 4 febbraio; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Maltempo, nuova allerta gialla per il meteo in Sicilia: a Niscemi precipita auto simbolo della frana; Allerta Meteo, è allarme in Calabria, Sicilia, Sardegna e Malta per un nuovo violento Ciclone in arrivo nel weekend: domenica sarà un mostro profondo 987hPa sullo Jonio.

Allarme in Sicilia per l'esclusione del 50% dei morosi dalla rottamazione delle cartelle esattorialiAlmeno due milioni e mezzo di siciliani morosi, oltre il 50%, sarebbero tagliati fuori dalla rottamazione-quinquies. E’ l’allarme scattato e affrontato stamani in commissione Affari istituzionali dell ... msn.com

Allarme in Sicilia, il 50% dei morosi rischia di restare fuori dalla rottamazione quinquiesAlmeno due milioni e mezzo di siciliani morosi, oltre il 50%, sarebbero tagliati fuori dalla rottamazione-quinquies. È l’allarme scattato e affrontato ... gds.it

Allarme in Sicilia per l'esclusione del 50% dei morosi dalla rottamazione delle cartelle esattoriali https://gazzettadelsud.it/p=2166852 facebook

Allerta Meteo, è allarme in Calabria, Sicilia, Sardegna e Malta per un nuovo violento Ciclone in arrivo nel weekend: domenica sarà un mostro profondo 987hPa sullo Jonio x.com