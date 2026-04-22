Niente auto si va a piedi | il pedibus dell’ICS Guglielmo II conquista grandi e piccini

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, una scuola di Monreale ha organizzato un’attività speciale per sensibilizzare sulla sostenibilità. Si tratta di un percorso a piedi chiamato “pedibus”, che coinvolge bambini e adulti nel raggiungimento della scuola senza usare l’auto. L’iniziativa si svolge nel plesso infanzia Sacro Cuore – Badiella e ha visto una partecipazione numerosa, con un percorso colorato e festoso.

Monreale – In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’ I.C.S. Guglielmo II plesso infanzia Sacro Cuore – Badiella ha ripromosso un’iniziativa speciale all’insegna dell’educazione ambientale e della sostenibilità: un colorato e partecipato “pedibus”. L’evento ha visto il raduno di bambini, insegnanti e famiglie in piazza Guglielmo, da cui è partita una camminata collettiva verso la scuola. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: lasciare l’auto a casa e riscoprire il piacere e l’importanza di muoversi a piedi, nel rispetto dell’ambiente. Durante tutta la settimana, il tema del rispetto per la natura è stato al centro delle attività didattiche.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Niente auto, si va a piedi: il pedibus dell’I.C.S. Guglielmo II conquista grandi e piccini

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