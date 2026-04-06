Pasqua a Tursi | il villaggio conquista grandi e piccini quasi 6mila presenze

Nel cortile di Palazzo Tursi, tra il 2 e il 4 aprile, si è svolto il Villaggio di Pasqua che ha attirato circa 5.700 visitatori. L’evento, rivolto a bambini e famiglie, ha previsto una caccia alle uova e altre attività legate alla tradizione pasquale. La partecipazione è stata numerosa, coinvolgendo sia i più piccoli che gli adulti che hanno deciso di trascorrere il fine settimana in questa cornice.

Animazione, giochi e laboratori per tre giorni. Salis: "Dopo il villaggio di Natale anche questo appuntamento conferma che la formula funziona" Sono stati 5.700 gli ingressi registrati al Villaggio di Pasqua allestito nel cortile di Palazzo Tursi che, da giovedì 2 a sabato 4 aprile, ha accolto bambini e bambine con una coinvolgente caccia alle uova e numerose attività dedicate alla Pasqua. Nel pomeriggio di sabato l’animazione si è estesa anche lungo via Garibaldi, dove trampolieri e artisti hanno proposto spettacoli itineranti, coinvolgendo cittadini e visitatori in un clima festoso e partecipato. Nel corso dei tre giorni di apertura, i... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Giochi olimpici, feste in musica e spettacoli: il Carnevale a Bergamo per grandi e picciniIl programma dal 13 al 22 febbraio prevede sfilate, spettacoli teatrali, laboratori e visite guidate nei luoghi più iconici di Bergamo Bergamo.

Leggi anche: Etruschi per grandi e piccini! | Attività per famiglie

Temi più discussi: Grande successo per il villaggio di Pasqua a palazzo Tursi: oltre 1000 ingressi nelle prime due ore; Pasqua: tre giorni di festa a Palazzo Tursi, il villaggio conquista famiglie e bambini; Inaugurato a Tursi il Villaggio di Pasqua: il video; Pasqua a Palazzo Tursi con caccia alle uova, giochi e laboratori per bambini e famiglie.

Pasqua: tre giorni di festa a Palazzo Tursi, il villaggio conquista famiglie e bambiniSono stati 5.700 gli ingressi registrati al Villaggio di Pasqua allestito nel cortile di Palazzo Tursi che, da giovedì 2 a sabato 4 aprile, ha accolto bambini e bambine con una coinvolgente caccia all ... rainews.it

Inaugurato il villaggio di Pasqua a Palazzo Tursi, Salis: Invitiamo i cittadini a partecipareGenova – Uova e conigli pasquali hanno invaso l’atrio di palazzo Tursi, che dalle 15 ha accolto tantissimi bambini e famiglie per partecipare alle attività organizzate dagli animatori del Circowow. I ... ilsecoloxix.it

È da secoli che nella lingua italiana si usa l’espressione “felice come una Pasqua”, nata in un tempo in cui le feste religiose scandivano la vita di tutti i giorni ed erano attese con grande gioia. Ma perché proprio la Pasqua Perché è il simbolo del trionfo della v facebook

Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Grazie per l'affetto e la stima che quotidianamente mi dimostrate. Un grande abbraccio! Marco #pasqua #feste x.com