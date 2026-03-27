Domenica pedonale e niente auto | nuovo appuntamento con attività per grandi e piccini

Domenica si svolge un nuovo evento di pedonalizzazione a Genova, promosso dal Comune. L'iniziativa riguarda diverse zone della città, tra cui San Fruttuoso, Nervi, Certosa e il Centro Storico, e prevede la chiusura al traffico delle auto per consentire attività rivolte a persone di tutte le età. La giornata è dedicata a promuovere momenti di socializzazione e relax senza veicoli in circolazione.

In piazza Sopranis a San Teodoro domenica 29 marzo dalle 9 alle 13 attività e laboratori con le associazioni del territorio, divieto di sosta e transito Nuovo appuntamento con la domenica pedonale a Genova. Iniziativa promossa dal Comune che negli ultimi mesi ha coinvolto diversi quartieri, da San Fruttuoso a Nervi, da Certosa al Centro Storico. Domenica 29 marzo 2026 tocca al Municipio Centro Ovest, in particolare a San Teodoro. In piazza Sopranis, dalle ore 9 alle ore 13, sono previste attività e laboratorio con realtà del territorio come San Teodoro Ketzmaja, Rete Associazione San Teodoro, Pali Protezione animali Liguria e Anpi San Teodoro Circolo della Resistenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Domenica pedonale e niente auto: nuovo appuntamento con attività per grandi e piccini Articoli correlati Domenica pedonale: nuovo appuntamento, attività per bambini e visite guidateNuovo appuntamento con la domenica pedonale a Genova, dopo gli appuntamenti a San Fruttuoso, Nervi e Certosa, l'otto febbraio l'appuntamento tocca il... Domenica pedonale a San Fruttuoso: tutte le iniziative per grandi e picciniL'11 gennaio la via si anima con tantissime iniziative: recitazione, biciclette, danze, laboratori per bambini, spettacoli, giochi di una volta e... Una selezione di notizie su Domenica pedonale Argomenti discussi: Polizia urbana, il regolamento. Pistole senza tappo rosso: multe: Stop alle occupazioni abusive; Chiude il sottopasso di viale principe Amedeo per la fase finale dei lavori di riqualificazione.