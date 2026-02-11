Calciomercato Juve Atletico Madrid vicino al riscatto di Nico Gonzalez | che cosa manca e quanto incasserebbero i bianconeri

L’Atletico Madrid sta per finalizzare il riscat di Nico Gonzalez dalla Juventus. La trattativa è in fase avanzata, e i bianconeri si preparano a incassare una somma importante. Manca ancora qualche dettaglio, ma l’accordo sembra ormai cosa fatta.

Calciomercato Juve, l'Atletico Madrid si avvicina al riscatto di Nico Gonzalez: vediamo che cosa manca e quanti soldi incasserebbe la Vecchia Signora. La Juve guarda con estremo ottimismo al futuro economico del club, grazie a un'importante operazione in uscita che sta per concludersi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l' Atletico Madrid si avvia verso l'obbligo di riscatto per Nico Gonzalez. L'affare garantirebbe ossigeno puro per le casse bianconere, permettendo alla dirigenza di consegnare a Luciano Spalletti rinforzi mirati, dal play di centrocampo al rifinitore d'attacco, evitando i compromessi tipici della finestra invernale.

