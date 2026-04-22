Siyabonga Ngezana ha ripreso ad allenarsi e a giocare dopo un periodo di infortunio. La sua presenza in campo è stata osservata nelle ultime partite di campionato. La partecipazione al Mondiale rappresenta un obiettivo importante per il giocatore, che si sta preparando per affrontare questa sfida. Le prossime settimane saranno decisive per valutare la sua condizione fisica e le possibilità di essere convocato.

"> Siyabonga Ngezana: Il Ritorno in Campo e le Aspettative per il Futuro. Dopo un’assenza di tre mesi dai campi di gioco, Siyabonga Ngezana è finalmente tornato in forma. Questo giovane talento ha affrontato sfide significative a causa di un infortunio, ma ora deve dimostrare al selezionatore della nazionale, Hugo Broos, di essere pronto per affrontare le prossime competizioni, inclusa la qualificazione per la Coppa del Mondo 2026. La sua riabilitazione è stata meticolosa e, ora che è tornato a disposizione, Ngezana ha l’opportunità di riaffermarsi nel calcio internazionale. Ngezana è nato il 27 maggio 1996 a Johannesburg e ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Kaizer Chiefs, uno dei club di calcio più prestigiosi del Sudafrica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ngezana recupera forma, ma la corsa del Mondiale lo mette alla prova.

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