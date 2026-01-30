La Guardia di Finanza di Lodi ha chiuso un’indagine su due influencer noti al pubblico, portando di nuovo in primo piano la “tassa etica”. La norma, che per anni era passata inosservata, ora mette alla prova la libertà economica dei creator digitali e la certezza del diritto. La questione diventa calda perché il fisco sembra sostituirsi alla politica, con effetti che potrebbero cambiare il modo di lavorare degli influencer.

L’indagine conclusa il 16 gennaio 2026 dalla Guardia di Finanza di Lodi su due influencer note al grande pubblico ha riportato al centro del dibattito una norma che per anni era rimasta ai margini dell’attenzione politica e mediatica: la cosiddetta tassa etica. Il recupero di oltre 250 mila euro di redditi non dichiarati è, di per sé, una notizia rilevante ma non eccezionale. Ciò che rende il caso emblematico è la contestazione formale dell’addizionale del 25% prevista dall’articolo 1, comma 466, della legge finanziaria 2006, applicata a redditi derivanti dalla produzione di contenuti espliciti online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La "tassa etica" e i creator digitali: quando il fisco supplisce alla politica e mette alla prova libertà economica e certezza del diritto

