Alza troppo il gomito ma si mette lo stesso alla guida | scatta la multa ma non solo

Da monzatoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato multato perché guidava dopo aver bevuto troppo. La polizia locale lo ha fermato durante un normale controllo e ha notato che aveva il gomito troppo sollevato, segno di aver assunto alcol. Il ragazzo, 25 anni, ha tentato di negare, ma i test hanno confermato l’uso di alcool. La multa è stata immediatamente applicata e la vettura è stata sequestrata. La scena si è svolta in pieno centro, davanti a numerosi passanti. La polizia ricorda l’importanza di rispettare le regole sulla guida in stato di ebbrezza.

Quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato per un controllo hanno notato che il giovane alla guida aveva alzato troppo il gomito. A quel punto lo hanno sottoposto al pre-test al quale è risultato positivo. È successo nella tarda serata di giovedì 19 febbraio a Brugherio. Una pattuglia della Locale ha fermato un automobilista, identificato in un 25enne residente a Sesto San Giovanni. Alla richiesta dei documenti, il conducente presentava sintomi di una recente assunzione di bevande alcoliche. È stato sottoposto all'accertamento etilometrico. Entrambe le prove hanno dato esito positivo e rientranti nella prima fascia di violazione con 0.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

