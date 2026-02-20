Alza troppo il gomito ma si mette lo stesso alla guida | scatta la multa ma non solo

Un giovane è stato multato perché guidava dopo aver bevuto troppo. La polizia locale lo ha fermato durante un normale controllo e ha notato che aveva il gomito troppo sollevato, segno di aver assunto alcol. Il ragazzo, 25 anni, ha tentato di negare, ma i test hanno confermato l’uso di alcool. La multa è stata immediatamente applicata e la vettura è stata sequestrata. La scena si è svolta in pieno centro, davanti a numerosi passanti. La polizia ricorda l’importanza di rispettare le regole sulla guida in stato di ebbrezza.

Quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato per un controllo hanno notato che il giovane alla guida aveva alzato troppo il gomito. A quel punto lo hanno sottoposto al pre-test al quale è risultato positivo. È successo nella tarda serata di giovedì 19 febbraio a Brugherio. Una pattuglia della Locale ha fermato un automobilista, identificato in un 25enne residente a Sesto San Giovanni. Alla richiesta dei documenti, il conducente presentava sintomi di una recente assunzione di bevande alcoliche. È stato sottoposto all'accertamento etilometrico. Entrambe le prove hanno dato esito positivo e rientranti nella prima fascia di violazione con 0.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Si mette alla guida ma ha bevuto troppo: l'incidente è impressionante Leggi anche: Il ‘tap&tap’ non va, la multa scatta lo stesso Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alza troppo il gomito ma si mette lo stesso alla guida: scatta la multa (ma non solo); Lavoreremo da grandi: cast e trama della commedia di Antonio Albanese su quattro amici che investono un corpo; I Promossi Sposi, con i Legnanesi (repliche straordinarie). Alza troppo il gomito ma si mette lo stesso alla guida: scatta la multa (ma non solo)Quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato per un controllo hanno notato che il giovane alla guida aveva alzato troppo il gomito. A quel punto lo hanno sottoposto al pre-test al quale è r ... monzatoday.it Via al processo per una 36enne che si era ubriacata alla Mostra dei vini passiti aggredendo i carabinieriVOLTA MANTOVANA Dopo aver alzato un po’ troppo il gomito alla Mostra dei vini passiti di Volta Mantovana, si era resa protagonista di una serie di episodi ... vocedimantova.it Se c’è troppo buio davanti a te, fermati e guardati dentro. Se dentro di te c’è troppo rumore, spegni il volume del giudizio e alza il volume dell’amorevolezza. Se il volume è troppo alto, trova il giusto equilibrio e ascolta le pause di silenzio. Se le pause di silenzi - facebook.com facebook È bellissimo alzare lo sguardo. Non ci capita spesso. Siamo troppo indaffarati a rincorrere le tante, anzi tantissime, cose da fare. Ormai siamo diventati mamma e papà taxi. Corri di qui, ritorna di là, sali un secondo, fermati un attimo. Tra un impegno e l'altro alz x.com