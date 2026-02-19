New York la polizia salva un' aquila rimasta bloccata nel ghiaccio del fiume Hudson

La polizia di New York ha salvato un’aquila rimasta intrappolata nel ghiaccio del fiume Hudson, una scena avvenuta ieri mattina. La causa del blocco è stata la formazione di uno spesso strato di ghiaccio che ha isolato l’animale dall’acqua. I poliziotti hanno raggiunto l’aquila con una scala e le hanno prestato soccorso, portandola in salvo. La grande aquila, ferita e spaventata, ora si trova sotto osservazione presso un centro di recupero faunistico. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti.

L'unità portuale della polizia di New York ha salvato un'aquila ferita, rimasta bloccata sul ghiaccio del fiume Hudson. Gli agenti l'hanno avvistata martedì mattina, intorno alle 9.27, tra NYC e il New Jersey. Messa a bordo della barca, è stata portata in un rifugio locale per essere curata.