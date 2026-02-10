Avvistato un orso sul monte Salviano | le immagini VIDEO

Un orso è stato visto di nuovo nel sud della Riserva naturale Monte Salviano in Abruzzo. Le immagini catturate dai testimoni mostrano chiaramente l’animale tra la vegetazione, creando scompiglio tra chi frequenta la zona. La presenza di questa bestia non è una novità, ma il ritrovamento di oggi riaccende l’attenzione sulla fauna selvatica che si avvicina sempre di più alle aree umane. La Protezione civile e le autorità stanno monitorando la situazione per capire come intervenire.

Un altro orso è stato avvistato in Abruzzo, precisamente nella zona meridionale della Riserva naturale Monte Salviano. A diffondere le immagini che immortalano l'animale mentre attraversa l'area protetta durante le attività di monitoraggio faunistico è il Comune di Avezzano.

