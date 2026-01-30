Un ragazzino di 11 anni è stato fatto scendere da un bus senza biglietto e ora ha percorso a piedi sei chilometri nella neve per tornare a casa. Ha camminato da solo per un’ora e mezza, sotto zero e al buio, affrontando le intemperie senza nessuno che lo accompagnasse.

Per un’ora e mezza ha camminato da solo nella neve, con la temperatura sotto lo zero e mentre calava il buio. Sei chilometri fino a casa, dove è arrivato in lacrime e ghiacciato. E’ questa la denuncia presentata dai familiari di un ragazzino di 11 anni del Bellunese, che martedì scorso sarebbe stato lasciato per strada dall’autobus mentre rientrava da scuola. Un episodio sul quale ora indaga anche la Procura di Belluno. La versione dei familiari Stando al racconto riportato dai genitori del piccolo, il conducente del mezzo della linea 30 della tratta da San Vito a Vodo, gli avrebbe intimato di scendere perché sprovvisto del regolare titolo di viaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Senza biglietto, 11enne fatto scendere dal bus: torna a casa a piedi per sei chilometri nella neve

Approfondimenti su Bus 11enne

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto.

Un bambino di 11 anni ha vissuto un’esperienza tremenda.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bus 11enne

Argomenti discussi: Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato; Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello…; Belluno, bimbo non ha i soldi per il biglietto del bus: fatto scendere e lasciato a terra; Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km sotto la neve.

Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con omaggi e rimborsiPer un’ora e mezza ha camminato da solo nella neve, con la temperatura sotto lo zero e mentre calava il buio. Sei chilometri fino a casa, dove è ... ilsole24ore.com

La mamma dell’11enne cacciato dal bus senza biglietto: Tremava e non riusciva a camminare. Sospeso l’autistaParla la mamma del bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus nel Bellunese perché senza biglietto olimpico e costretto a percorrere 6 chilometri ... fanpage.it

#Veneto, biglietto rincarato per le Olimpiadi: 11enne lasciato a piedi dal bus per 6 km sotto la neve a Belluno - facebook.com facebook

Belluno, biglietto bus rincarato per Olimpiadi, 11enne resta a piedi: autista sospeso, Avs interroga lavocedelnordest.eu/belluno-biglie… In questi giorni è polemica anche su logistica dei Giochi e volontari x.com