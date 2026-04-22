Neurologia all’avanguardia Unife al vertice nazionale | Fra le didattiche migliori

L'Università di Ferrara si distingue a livello nazionale per la qualità della sua scuola di specializzazione in neurologia, considerata tra le migliori del paese. La struttura, guidata da un docente di riferimento, ha ottenuto riconoscimenti ufficiali per le metodologie di insegnamento e l'eccellenza nel campo clinico e scientifico. La formazione proposta coinvolge sia attività teoriche che pratiche, con un focus sulla ricerca e l’applicazione clinica.

La scuola di specializzazione in neurologia dell’ Università di Ferrara, diretta dalla profossoressa Maura Pugliatti, si colloca al vertice della classifica nazionale Als2, utilizzata nell’ambito delle valutazioni coordinate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dall’Anvur (agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica per stabilire la qualità della formazione, confermando l’eccellenza dell’offerta formativa. Secondo i dati della ALS2, la Scuola di Specializzazione in Neurologia di Ferrara si è posizionata al primo posto in Italia tra le scuole omologhe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neurologia all’avanguardia. Unife al vertice nazionale: "Fra le didattiche migliori" Notizie correlate Chirurgia vascolare, Unife prima in Italia: la scuola di specializzazione al vertice della classifica nazionaleIl corso, in rete con il reparto ospedaliero, conquista il primo posto per qualità della formazione, ricerca e attività clinica Secondo questi dati... Al Mimit il vertice sui carburanti fra Urso e le compagnie petrolifereE' cominciato alla sede del ministero delle Imprese e del made Italy a Roma l'incontro sul caro carburanti fra il ministro, Adolfo Urso, e i...