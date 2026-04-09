Al ministero delle Imprese e del Made Italy a Roma si è svolto un incontro tra il ministro e i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere italiane. La riunione si è focalizzata sulla questione dei prezzi dei carburanti e sulle possibili soluzioni per affrontare il problema del caro benzina. Nessuna comunicazione ufficiale sulle decisioni prese o sui contenuti discussi durante l’incontro.

E' cominciato alla sede del ministero delle Imprese e del made Italy a Roma l'incontro sul caro carburanti fra il ministro, Adolfo Urso, e i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Sono presenti Eni, Q8, Tamoil, Ip e Api. Sul tavolo la situazione delle scorte in Italia, gli scenari a seguito delle possibili evoluzioni della guerra in Iran, il contrasto alla speculazione sui prezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Mimit il vertice sui carburanti fra Urso e le compagnie petrolifere

Leggi anche: Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti

Caro carburanti, per il ministro Urso è colpa delle compagnie petrolifere: «Dai benzinai nessuna speculazione»: quanto sono saliti i prezziIl rincaro improvviso dei carburanti che ha fatto seguito allo scoppio della guerra in Iran non è colpa dei benzinai, ma delle compagnie petrolifere.

Temi più discussi: Al Mimit il vertice sui carburanti fra Urso e le compagnie petrolifere; Caro carburanti, il governo incontra le imprese. Verso un nuovo decreto; Vertice tra Giorgetti e Séjourné: Bene l’apertura sulla flessibilità; Taglio a Transizione 5.0, vanno avanti le trattative per salvare gli incentivi.

Al Mimit il vertice sui carburanti fra Urso e le compagnie petrolifereE' cominciato alla sede del ministero delle Imprese e del made Italy a Roma l'incontro sul caro carburanti fra il ministro, Adolfo Urso, e i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere opera ... ansa.it

Confindustria Vicenza, 'apertura da tavolo al Mimit, ora atti concreti'Prendiamo atto dell'apertura emersa nelle ultime ore, dopo 48 ore che per molte imprese hanno rappresentato un passaggio di gravissima incertezza e di forte allarme per il futuro della manifattura. ansa.it

Ho incontrato oggi al Mimit Stephan Winkelmann, AD di @Lamborghini, eccellenza del Made in Italy nell’industria automotive. Al centro del confronto: il futuro del settore in un quadro normativo europeo complesso e in rapida evoluzione. Le imprese, come La x.com

Continua l'ascesa dei prezzi dei carburanti. #gazzettamatin #carogasolio #carabenzina #mimit - facebook.com facebook