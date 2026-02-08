I carabinieri di Nettuno hanno arrestato un 27enne senza fissa dimora sorpreso mentre spaccia crack e cocaina in strada. L’uomo ha opposto resistenza ai militari, che lo hanno fermato e sequestrato alcune dosi di droga. Ora dovrà rispondere di vari reati legati allo spaccio e alla resistenza.

I carabinieri della stazione di Nettuno hanno effettuato un arresto in flagranza di reato nei confronti di un giovane di 27 anni, privo di fissa dimora, che dovrà rispondere di diverse accuse, tra cui la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato avvistato dai militari mentre si trovava a percorrere una via periferica di Nettuno, un’area nota per la sua tranquillità ma che ultimamente ha visto un incremento di attività illecite. Inseguimento e Arresto. Alla vista degli uomini in divisa, il 27enne ha reagito in modo repentino, iniziando a correre e gettando a terra alcuni involucri trasparenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: spaccio di crack e cocaina in strada a Nettuno, arrestato 27enne

