‘Nessun riflesso’ di Dino La Cecilia chiude la rassegna ‘Riprendiamoci la scena’

Volge al termine la quinta edizione di ‘Riprendiamoci la scena’, la rassegna teatrale volta alla diffusione della cultura della legalità promossa da Associazione Nazionale Magistrati, Libera Foggia, Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura e Puglia Culture, segnando il quinto anno consecutivo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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