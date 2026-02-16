' Riprendiamoci la scena 2025 2026 | al Teatro Giordano L’avvoltoio e la bambina’ di Christian di Furia

Il Teatro Giordano di Foggia ospita nuovamente ‘L’avvoltoio e la bambina’ di Christian di Furia, che torna in scena per le stagioni 20252026 dopo aver attirato l’attenzione del pubblico nelle precedenti rappresentazioni. La messa in scena, curata dal regista Roberto Galano e prodotta dal Teatro dei Limoni, fa parte della rassegna ‘Riprendiamoci la scena’, ora alla sua quinta edizione, sostenuta dal Comune di Foggia e dal Presidio di Libera. La produzione mira a coinvolgere gli spettatori con una storia che parla di resistenza e speranza, ambientata in una periferia dove la

Torna con lo spettacolo ‘L’avvoltoio e la bambina’ di Christian di Furia, regia di Roberto Galano e produzione Teatro dei Limoni, la rassegna ‘Riprendiamoci la scena’ giunta alla sua quinta edizione e promossa dal Comune di Foggia, Libera – Presidio di Foggia ‘N. Ciuffreda e F. Marcone’, ANM – Associazione Nazionale Magistrati sezione di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Puglia Culture. L’appuntamento è al Teatro Giordano per venerdì 20 febbraio alle 10 per la matinée riservato alle scuole e la sera alle 21 (ingresso alle 20.30). I biglietti sono già disponibili nei punti vendita e online sul circuito VivaTicket, mentre il botteghino del teatro sarà aperto giovedì 19 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, e venerdì 20 febbraio dalle 19 fino a inizio spettacolo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Questa sera al Teatro Giordano di Foggia va in scena ‘Quanto basta’, con l’attore Paolo Sassanelli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.